20 ноября Ташкенте проходит акция «Дети у руля», организованная ЮНИСЕФ в честь Всемирного дня детей. Группа в составе школьников, включая детей с синдромом Дауна и живущих с ВИЧ, и их родителей посетит ряд посольств и других организаций, сообщили «Газете.uz»в представительстве ЮНИСЕФ.

В посольстве Швейцарии дети встретились с послом этой страны в Узбекистане Оливье Шавом. Школьникам была предоставлена возможность задать вопросы и поделиться своими мыслями с дипломатом.





«Несмотря на регулярные обсуждения вопросов поддержки детей с инвалидностью, в обществе все еще присутствуют стигматизация и недружелюбное отношение к ним», — сказала мама одного из школьников.

Волонтеры группы поддержки детей, живущих с ВИЧ, рассказали послу о своей работе по повышению осведомленности о ВИЧ среди школьников и их родителей. Они отметили, что стигма в отношении ВИЧ-позитивных детей все еще является злободневным вопросом.

Дети задали послу вопросы о системе социальной поддержки ВИЧ-позитивных людей в Швейцарии. Они отметили важность того, чтобы их услышали и приняли во внимание их голоса.

Другая группа детей посетила посольство Японии и встретилась с послом Нобуаки Ито. Ребята ознакомились с работой дипломатического представительства и вкладом, который правительство Страны восходящего солнца делает в развитие Узбекистана.





На встрече были обсуждены вопросы качества образования на всех уровнях, защиты окружающей среды, включая меры по спасению Аральского моря, а также предотвращения насилия в учебных заведениях.

«Каждый ребенок и молодой человек обладает каким-нибудь талантом и является самородком. Самое главное — найти свое призвание и развивать свой талант», — отметил Нобуаки Ито.





«Нам очень понравилось общение с господином Ито… Надеемся, такие встречи будут проходить чаще, и голос детей и молодых людей всегда будет в центре внимания», — сказала одна из участниц встречи Наргиза Кутлиева.

Всемирный день детей празднуется в день принятия Конвенции о правах ребенка (1989 год). В следующем году будет отмечаться 30-летие этого документа. Конвенция, ратифицированная 193 странами, включая Узбекистан, гласит, что каждый ребенок, независимо от пола, происхождения и возможных ограничений здоровья, нуждается в особой заботе и защите.