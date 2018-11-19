Большое обновление поиска представил «Яндекс» 19 ноября на конференции в Москве, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Более 1000 улучшений внедрены за последний год в трех направлениях: быстрые ответы, которые могут решить задачу пользователя на стадии поиска без посещения сайтов, выбор сайтов-источников по качеству и возможность сохранять результаты поиска в коллекции. Обновленный поиск получил название «Андромеда».

Быстрые ответы

При помощи быстрых ответов пользователь получает ответ на свой запрос еще на странице поиска, и эта функция есть в «Яндексе» давно. Сейчас факты показываются в поиске 13 миллионов раз в день в ответ на 7 миллионов вопросов.

Обновление же позволило включить в быстрые ответы не только факты (такие как, например, ответы на запрос: «в каком году появился первый компьютер»), но и ситуативные предложения. Поиск «Яндекса» теперь дает быстрые ответы на такие вопросы, как «где пообедать», «где ближайший отель», сопровождая выдачу картами с геометками.

Кроме того, теперь можно быстро отслеживать спортивные события — по запросу «чемпионат Италии» выдается турнирная сетка с расписанием предстоящих матчей и результатами предыдущих игр непосредственно на странице поиска.

Помимо адресов сайтов, поиск может показывать в выдаче ответы и рекомендации пользователей по тому или иному вопросу. Есть также возможность получить обратную связь с администрацией нужного сайта, не покидая страницы поиска и не заходя на сам сайт.

Если пользователь задает в поиске название сайта, то на самом верху выдачи ему будет показан не только адрес, но и миниатюра ресурса с превью размещенного на нем контента.

Выбор источников

«Яндекс» обновил формулу ранжирования — теперь поиск учитывает качество сайта в выдаче, насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама.

Синяя иконка с галочкой рядом с адресом сайта означает, что это официальный ресурс компании или организации. Зеленая иконка с короной «Выбор пользователя» символизирует сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности пользователей. Зеленой иконкой с огоньком «Популярный сайт» отмечаются ресурсы, имеющие постоянную аудиторию и высокую посещаемость — как правило, это давно существующие сайты с большой аудиторией. Все эти параметры замеряются метриками «Яндекса».





Таким образом, до того, как пользователь примет решение о том, какой сайт из поисковой выдачи посетить, он может сделать выбор, основываясь на оценке «Яндекса». Метки обозначают в результатах поиска сайты, которые наилучшим образом могут решить их задачу.

Коллекции

Сервис «Коллекции», которым пополнился обновленный поиск, позволяет в один клик сохранять все, что понравилось в сети — ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Таким образом, можно собрать коллекцию фотоидей для оформления помещения, арты любимых персонажей или подборку видеоклипов.

Пользователь сам определяет, будет ли его коллекция открытой или приватной. Открытые коллекции доступны для подписки другими пользователями, а также индексируются поиском.

Все описанные обновления экстерриториальны и, соответственно, доступны пользователям Узбекистана.