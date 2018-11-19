Министерство финансов Узбекистана опубликовало для обсуждения предварительный вариант Особенной части Налогового кодекса, подготовленный с привлечением экспертов Всемирного банка, Международного валютного фонда, независимых международных экспертов и экспертов международных аудиторских компаний.

Проект подготовлен с учетом Концепции совершенствования налоговой политики Узбекистана, утвержденной указом президента от 29 июня, предусматривающей:

введение для всех субъектов предпринимательства налога на имущество юридических лиц, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами;

уплату налогоплательщиками, имеющими годовой оборот (выручку) до 1 млрд сумов, налога с базовой ставкой в размере 4% с возможностью добровольной уплаты налога на добавленную стоимость;

единую ставку налога на доходы физических лиц и отмену страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд;

отмену обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота (выручки) юридических лиц и т. д.

На стадии завершения находится работа над Общей частью Налогового кодекса и разделом по налогу на добавленную стоимость, которые будут доступны для ознакомления до 1 декабря.

Отсрочка опубликования Общей части НК связана с необходимостью проработки вопроса налогообложения взаимосвязанных лиц, говорится в сообщении Минфина. Он требует особого внимания в связи с ростом количества таких сделок в условиях либерализации экономики Узбекистана и активизации внешнеэкономической деятельности.

В Общей части планируется отразить вопросы трансфертного ценообразования, включая определение контролирующих иностранных компаний и взаимосвязанных лиц, правила «тонкой капитализации», а также особенности налогообложения операций с ценными бумагами. Подготовлен также отдельный законопроект по трансфертному ценообразованию.

На основе доработанной Общей части НК будут доработаны отдельные главы Особенной части, в особенности в части трансфертного ценообразования и контролируемых иностранных компаний. Кроме того, проект Налогового кодекса предусматривается предоставить экспертам МВФ, ВБ и международным аудиторским компаниям для получения их рекомендаций по отдельным вопросам.

Раздел по налогу на добавленную стоимость пересматривается с учетом утвержденной Концепции совершенствования налоговой политики. Напомним, с 1 января 2019 года предусматривается перевод на уплату общеустановленных налогов, включая НДС предприятий, имеющих годовой оборот (выручку) по итогам предыдущего года более 1 млрд сумов, а также достигших установленный порог в течение года.

При этом предусматривается предоставление права отнесения в зачет суммы НДС по приобретаемым основным средствам, объектам незавершенного строительства и нематериальным активам, которые в настоящее время включаются в их стоимость. В связи с переходом многих налогоплательщиков — плательщиков ЕНП на уплату НДС необходимо тщательно проработать положения Налогового кодекса по этому вопросу, включая использование упрощенного порядка исчисления и уплаты этого налога, отмечается в сообщении.

Рабочая группа по разработке проекта нового Налогового кодекса просит субъектов предпринимательства и заинтересованных лиц принять участие в обсуждении проекта Особенной части. Предложения и замечания можно отправлять на электронный адрес taxcode@mf.uz для их обобщения и последующего обсуждения.

После 1 декабря планируется организация встреч для широкого общественного обсуждения проекта Налогового кодекса, а также поступивших предложений и замечаний с привлечением национальных экспертов и экспертов международных аудиторских компаний «Большой четверки».