Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал создание по инициативе президента Шавката Мирзиёева президентских школ по всей стране. Комментарий распространен пресс-службой МНО.

Первая президентская школа будет создана в столице Каракалпакстана Нукусе, где глава государства на днях и объявил создание таких школ. Поэтапно аналогичные школы будут открыты во всех регионах Узбекистана.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа — президентские школы».

Шавкат Мирзиёев, 16 ноября, Нукус

Президентские школы создаются для выявления талантливой молодежи в каждом регионе Узбекистана и предоставления им возможности для развития, отметил министр народного образования. Они будут специализированы на преподавании дисциплин STEAM (Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инжиниринг), Art (искусство) и Mathematics (математика)).

То есть, в президентских школах будут углубленно преподавать такие предметы, как математика, физика, химия, биология и информационные технологии, а также иностранные языки на базе передовых образовательных методологий, подчеркнул министр.

Глава МНО Узбекистана отметил, что руководить президентскими школами будут иностранные специалисты, что поможет обеспечить прозрачность отбора учеников и качество всего образовательного процесса. Планируется привлечь иностранных преподавателей и местных высококвалифицированных специалистов, которым будут предложены достойные условия работы, добавил Шерзод Шерматов.

Соответствующим министерствам и ведомствам поручено начать работу по подготовке нормативных актов, которые будут регулировать деятельность президентских школ и вопросы отбора учеников, установят требования к приему учащихся и процессу отбора.

«Пользуясь случаем, призываю иностранных специалистов и наших соотечественников, работающих за рубежом, которые готовы принять участие в данном проекте и внести свой вклад в развитие образования в Узбекистане. Специалисты могут отправить свои резюме и предложения на электронную почту expert@xtv.uz», — подчеркнул министр.