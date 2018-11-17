В Туракурганском районе Наманганской области в субботу прошла церемония закладки первого камня в завод Hyundai-Namangan KD, который будет выпускать коммерческую автомобильную технику, сообщило УзА.

Перед началом церемонии состоялось подписание инвестиционного соглашения о реализации проекта. Подписи под ним поставили хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров, президент Hyundai Motor по грузовым автомобилям Ли Ин Чеол, вице-президент направления автомобилей Posco Daewoo Ли Санг Хун и президент Evergreen Motors (официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ) Ким Чанг Кён, Присутствовали также посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ён У, первый заместитель председателя Госкоминвестиций Лазиз Кудратов и заместитель министра внешней торговли Сахиб Саифназаров.





Ожидается, что первую продукцию новый завод выпустит в сентябре 2019 года. На первом этапе планируется выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов, с постепенным увеличением объема производства до 2500 машин. Намечено локализовать до 50% комплектующих.

Меморандум о взаимопонимании по налаживанию серийного производства автомобилей Hyundai был подписан в ноябре 2017 года в Сеуле в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея.