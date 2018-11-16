«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов супов.

Рассольник





Рассольник — это наваристый ароматный суп с кислинкой маринованных огурцов. Он сытный и питательный, отлично подходит для обеда или ужина. Интересная консистенция супа наверняка понравится домашним гурманам, даже если они не очень любят перловку.

Токмач





Легкий золотистый куриный суп с домашней лапшой — это прекрасное первое блюдо для всех, кто любит супы. Чтобы получился вкусный суп, не нужно часами стоять у плиты: минимум ингредиентов, простота приготовления — это то, что делает токмач отличным супом для занятых хозяек.

Харчо





Суп харчо — блюдо грузинской кухни. Именно поэтому он получается пряным, ароматным, с необычной текстурой, которую ему придают грецкие орехи. Сытный и по-домашнему уютный суп согреет даже в самые холодные вечера, особенно, если добавить в готовое блюдо ложечку острой аджики.

Шурпа в горшочке





Преимущество блюд в горшочке — в том, что они томятся в духовке, пропитываются соками всех ингредиентов и становятся необыкновенно вкусными. Вот и шурпа в горшочке получается особенно наваристой, душистой и сохраняет максимум полезных веществ.

Куриный суп с овощами





Суп по этому рецепту получается густым, наваристым и очень вкусным. В нем используются самые разные овощи — от привычного лука до тыквы, которую довольно редко кладут в супы. Изюминка куриного супа — пряная заправка из кинзы, лимонного сока, острого перца и оливкового масла.

Чили кон карне





Еще один вариант согревающего «осеннего» супа: мексиканский чили кон карне. В Мексике его готовят с фасолью, но в этом рецепте к ней добавлен и нут — получается еще более сытный и питательный суп. В чили кон карне добавляют острый перчик чили, однако те, кто не любят острое, могут обойтись и без него.

Морковно-томатный крем-суп





У кремовых супов очень нежная шелковистая консистенция и богатый вкус, который хорошо оттеняют сухарики. Из самых простых ингредиентов, которые наверняка есть в каждом доме, можно приготовить необычный морковно-томатный суп — сытный, но низкокалорийный. У него очень глубокий томатный вкус, любителям помидоров этот рецепт обязательно понравится.

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