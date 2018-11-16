Центр «Стратегия развития» принимает мнения и предложения населения Узбекистана о реформах в 2019 году на сайте taklif.strategy.uz.

Жители страны могут поделиться видением реформ по пяти основным направлениям Стратегии развития Узбекистана на 2017−2021 годы:

Совершенствование системы государственного и общественного строительства;

Верховенство закона, реформирование судебно-правовой системы;

Развитие и либерализация экономики;

Развитие социальной сферы;

Обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

Напомним, государственная программа на 2018 год формировалась также с учетом мнения населения. Проект программы с 10 по 20 января прошел обсуждение среди жителей Узбекистана, в том числе в интернете. От граждан поступило 4400 предложений и комментариев.