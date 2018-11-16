Мобильный пункт по сбору устаревшей электротехники был развернут 15 ноября в общеобразовательной школе Ташкента №20. Здесь отметили Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Экологического движения Узбекистана.

Мероприятие организовано предприятием Toshrangmetzavod Recycling и Экодвижением при поддержке Министерства народного образования. В нем приняли участие учащиеся школы и их родители — всего более 1200 человек.





Главная цель праздника — привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к теме экологичной переработки электротехнических приборов. Задачи вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

По мнению представителей Экодвижения Узбекистана, проблема огромного количества мусора, которое производит человек в процессе жизнедеятельности, — не только экологическая или экономическая, но и проблема воспитания. Поэтому необходимо объяснять населению, в том числе детям, что отходы нужно максимально вовлекать во вторичное использование.

Важно расходовать ограниченные полезные ресурсы Земли экономно, одновременно подыскивая им альтернативу и занимаясь вторичной переработкой уже использованного сырья, отмечалось на мероприятии.

Кроме лекции по вторичной переработке цветных и черных металлов, изношенной электронной и бытовой техники, для учеников школы проведено научно-лабораторное шоу, которое наглядно показало смысл утилизации.





Дети и их родители сдали на утилизацию отработавшую срок электронную и электрическую технику. Всего по итогам акции удалось собрать порядка 2657 единиц техники — старые телевизоры, пылесосы, утюги, компьютеры, мобильные телефоны и планшеты, музыкальный проигрыватель и видеокамеру. Все собранные отходы будут гарантированно переданы в Toshrangmetzavod Recycling на переработку и не окажутся на свалке.

Сеть магазинов бытовой техники и электроники GOODZONE предложила взамен отслуживших электроприборов купон со скидкой на покупку более современной техники, а также вручила ученикам подарки.

Как сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Экодвижения Эркин Омонов, планируется подписание меморандума со столичным управлением народного образования, чтобы охватить поочередно экологической акцией и интерактивными уроками по утилизации электронных отходов все школы Ташкента.