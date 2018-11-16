Самолет рейса HY-427 Ташкент-Мумбаи авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в пятницу совершил экстренную посадку в Самарканде из-за сердечного приступа у пассажира. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале. У трапа пассажира ждала карета скорой помощи, на которой его доставили в одну из больниц областного центра.

Самолет вылетел из Ташкента в 00:05. Вскоре поле взлета, когда самолет уже находился над территорией Афганистана, пассажир почувствовал себя плохо. Оценив состояние пассажира, экипаж принял решение экстренно развернуть борт и доставить пассажира в ближайший аэропорт крупного города.

Самарканд оказался оптимальным вариантом ввиду его близости и наличия крупных медицинских учреждений, способных принять пассажира.

После госпитализации пассажира самолет продолжил выполнение рейса и прибыл в Мумбаи с небольшой задержкой — в 6:15.

Uzbekistan Airways принесла пассажирам извинения за неудобства.