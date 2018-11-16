Требование работодателей о предоставлении сотрудниками справок об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам при выдаче им зарплаты является незаконным, заявило Министерство юстиции.

За последние пять месяцев центры государственных услуг выдали более 81 тысячи таких справок (эта услуга была внедрена в июне). Мониторинг Минюста показал, что предоставление таких справок в основном требуют работодатели медицинских учреждений, учреждений школьного и дошкольного образования. К примеру, в Узбекистанском районе Ферганской области в 75 случаях и в Джондорском районе Бухарской области в 65 случаях выявлены факты требования работодателями справок у сотрудников медицинских учреждений.

Основанием требования справок в отдельных случаях стали письма налоговых органов о содействии в своевременной уплате земельного налога и налога на имущество, что вынуждало граждан обращаться в центры госуслуг за справками. Такие же справки требуют органы землеустройства и кадастра при регистрации прав на недвижимость.

«Заинтересованные организации и учреждения при необходимости могут самостоятельно запрашивать справки из налоговых органов путем направления запросов. При этом в случаях наличия задолженности по налогам, в частности, у работника, работодатель вправе удержать часть его зарплаты только по решению суда или государственного исполнителя о взыскании с него налоговой задолженности», — говорится в сообщении Минюста.

«Незаконное истребование справок об отсутствии задолженности по налогам является не только нарушением законных прав работников, но и причиной искусственного роста очередей в центрах государственных услуг, что порождает массу неудобств и излишнюю бюрократическую волокиту, в то время как политика государства направлена на обратное», — отмечает министерство.

Законодательство предусматривает истребование от физических лиц справки об отсутствии задолженности по налогам в следующих случаях: при подаче заявлений в хокимияты с целью мены жилых помещений или обращении лиц, владеющих земельным участком в течение 15 лет, при отсутствии правоустанавливающего документа, при осуществлении государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, при нотариальном оформлении сделок по отчуждению недвижимого имущества и в ряде других.

При незаконном истребовании работодателем справок и других документов можно обращаться в Минюст по «телефону доверия» 1008, по электронной почте info@minjust.gov.uz и через социальные сети (группа «Диалог с юстицией/Адлия билан мулокот» в Фейсбуке и Одноклассниках).