Проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «Об обороне» Узбекистана опубликован 15 ноября для общественного обсуждения. Документ подготовлен Министерством обороны Узбекистана.

Проектом предлагается включить международное сотрудничество Узбекистана в военно-технической сфере.

Согласно документу, оно будет осуществляться в соответствии с необходимостью обеспечения Вооруженных Сил Узбекистана новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.

В перечень основных целей государственной политики Узбекистана в области обороны также включен пункт об укреплении международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии.

Узбекистан в январе принял новую Оборонную доктрину. Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами. Обновленная доктрина также предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

В ноябре 2017 года был создан госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана, он занимается обеспечением вооружением, военной техникой, имуществом, продовольствием и другими материально-техническими средствами.