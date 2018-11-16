Узбекистан и Казахстан подписали соглашения о взаимном признании визовых режимов странами Шелкового пути, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Как отмечают казахские СМИ, это позволит иностранным туристам, посетившим Казахстан, беспрепятственно въезжать в Узбекистан, и наоборот. В перспективе присоединиться к взаимному обмену виз могут и другие страны Шелкового пути — Кыргызстан и Таджикистан.

Этот документ и еще 15 были подписаны в ходе первого Межрегионального форума Казахстан-Узбекистан. Стороны договорились о создании совместного предприятия между компаниями KTZ Express и Научно-производственным центром «Узавтотранстехника». Также между компаниями «КазТрансГаз» и «Узтрансгаз» подписано соглашение на транспортировку природного газа через территорию Узбекистана.

В работе форума, проведенном по инициативе глав двух государств, приняли участие руководители регионов, а также первые вице-премьеры Узбекистана Ачилбай Раматов и Казахстана Аскар Мамин.

Как отмечалось на мероприятии, товарооборот между двумя республиками за девять месяцев составил более 2 млрд долларов, что более чем на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам года, согласно прогнозам, объем взаимной торговли составит 3 млрд долларов.

Ачилбай Раматов и Аскар Мамин осмотрели пункты пропусков на совместной границе — «Жібек жолы» и «Яллама». Отмечена необходимость модернизации их инфраструктуры, оснащения цифровыми технологиями, ускоренной реконструкции действующих пунктов пропуска, проработки вопросов по открытию двух новых пунктов пропуска, а также строительства автовокзала. Кроме того, важно снять инфраструктурные ограничения на пограничных пунктах перехода и создать благоприятные условия для перемещения граждан, грузов и транспортных средств через совместную границу.