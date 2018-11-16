Узбекистан присоединился к соглашению о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран-участниц СНГ. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 14 ноября об утверждении международного договора.

Агентство по интеллектуальной собственности определено центральным компетентным органом, Министерство инновационного развития и Министерство юстиции республики — компетентными органами в части, их касающейся, ответственными за реализацию указанного международного договора, указывается в постановлении.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.

Соглашение было подписано на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 1 июня 2018 года в Душанбе. Документ направлен на использование результатов интеллектуальной деятельности в различных секторах экономики стран содружества.