13 ноября в Екатеринбурге (Россия) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Узбекистана перед зданием, где разместилось генеральной консульство Узбекистана. Адрес генконсульства: ул. Карла Либкнехта, 22.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в церемонии приняли участие посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, министр международного и внешнеэкономического сотрудничества Свердловской области Василий Козлов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, генеральные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге, другие официальные лица и представители узбекской диаспоры.

На официальном приеме в честь открытия консульского учреждения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что новое диппредставительство, находящееся в административном центре Уральского федерального округа и Свердловской области, должно стать еще одним мостом, соединяющим Узбекистан и российские регионы, а также народы двух стран.

Одним из первых мероприятий генконсульства стала состоявшаяся в этот же день в Екатеринбурге презентация «Путешествуй по Узбекистану!».

До решения организационных вопросов генконсульство оказывает только консультативную помощь (WhatsApp и Telegram по номеру +79655194222).