Компания GM Uzbekistan сообщила о приостановке приема заявок на приобретение автомобилей моделей Damas и Labo. По данным автопроизводителя, на данный момент имеются 128274 заявки, в том числе 99563 на Damas и 28711 на Labo (при том, что по итогам инвентаризации с 24 августа по 6 ноября покупателями были отменены более 11,1 тысячи заявок и контрактов).

По состоянию на 8 ноября для оплаты первоначального платежа было доступно 27 тысяч контрактов (23 тысячи на Damas и 4000 на Labo). Это полугодовой объем производства данных автомобилей на 2019 год, который составит, по прогнозу, 54 тысячи машин (в текущем году — 42 тысячи). До окончания обработки имеющихся заявок прием новых временно приостановлен.

«Компания прилагает все усилия по дальнейшему наращиванию производственных мощностей этих моделей», — говорится в сообщении GM Uzbekistan. Компания принесла извинения за временные неудобства.