«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 17 и 18 ноября.

Кинопремьеры 17 и 18 ноября

В Ташкенте стартовали две премьеры фильмов — фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и мультфильм «На край света: В поисках единорога».

Продолжаются показы фильмов «Хантер Киллер», «Девушка, которая застряла в паутине», «Богемская Рапсодия», «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин», «Репродукция», «СуперБобровы. Народные мстители», «Смолфут», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Jekpot, Godak nolasi, Amiran.

Спектакль «Банкрот, или Свои люди — сочтемся» 18 ноября

На сцене Академического русского драматического театра пройдет комедия в двух действиях «Банкрот, или Свои люди — сочтемся». Продолжительность пьесы с антрактом — два часа.

Кубок молодежи КВН 17 ноября

Во Дворце кино им. Алишера Навои состоится Кубок молодежи КВН Узбекистана. В игре примут участие команды «Бешбармак», Beats, «Кадр за кадром» и «Мальчишник».

Выставки 17 и 18 ноября

В субботу будут работать выставки:

«Развитие пространства» молодого художника Джахонгира Бобокулова в галерее Bonum Factum;

«Узы дружбы» в Галерее изобразительного искусства;

юбилейная выставка Баходира Джалала «И тогда все началось» в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.

В субботу и в воскресенье пройдут следующие выставки:

«Пространство для счастья» семьи художников в фойе театре Ilkhom;

юбилейная выставка Николая Шина в Центральном Выставочном зале Академии художеств;

выставка, посвященная роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Мастер-класс по украшению новогоднего стола 18 ноября

Дизайнер-флорист Рубен Саакян проведет в Доме цветов Goodween бесплатный мастер-класс для желающих по созданию новогоднего настроения в доме. Участники научатся красиво наряжать елку, новогодний стол и узнают секреты флористики.

Осенняя Zumba-вечеринка 17 ноября

СРЦ Parus приглашает желающих на «Осеннюю Zumba-вечеринку» от фитнес-клуба Nika Sport. В программе: мастер-классы, конкурсы и подарки.

Детская программа 17 ноября

ТРК Atlas Yunusobod подготовил развлекательную программу для детей, где ребят ждут мастер-класс и игры аниматорами в образе Бэтмена и Эльзы.

Вечеринки 17 и 18 ноября

На выходных вечеринки пройдут в таких заведениях столицы, как: The Time, CMI, One More, Pappindom, «7 Пятниц», Santini, «Воздухе», Navvat, The Chef, а также в трактире «Три медведя».

Все мероприятия Ташкента — в календаре Afisha.uz.

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