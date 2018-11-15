Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует перевезти до конца года рекордное количество пассажиров — 3 миллиона человек, что на 16% больше, чем в 2017. Итоги работы НАК за 10 месяцев и прогнозные параметры предоставил «Газете.uz» авиаперевозчик 15 ноября.

На конец октября количество перевезенных пассажиров составило 2,6 миллиона (2,2 миллиона в аналогичный период 2017 года). В это число вошли 908,1 тысячи пассажиров из дальнего зарубежья (783 тысячи), более 1,2 миллиона — из стран СНГ (1,06 миллиона) и более 510 тысяч пассажиров внутри республики (411,7 тысячи).

«Этих показателей удалось достичь за счет увеличения занятости пассажирских кресел при меньшем количестве выполненных рейсов», — поясняют в НАК. Так, количество выполненных рейсов в январе-октябре 2018 года составило 18,4 тысячи, а в аналогичный период прошлого года — 19,4 тысячи.

На внутриреспубликанских направлениях увеличение пассажиропотока составило 24% — показатель, по данным НАК, достигнут «за счет применения гибкой системы скидок и оптимизации парка самолетов». В частности, из эксплуатации выведены самолеты Ил-114 (52 кресла) и заменены самолетами Airbus А-320 (150 кресел).

Занятость пассажирских кресел на рейсах НАК за 10 месяцев составила 79,4% (78,9% в тот же период 2017 года), из них на рейсах дальнего зарубежья — 74,9% (74,5%), стран СНГ — 86,6% (86,5%) и на внутренних рейсах — 67,1% (62,2%).

Для обеспечения комфортных условий туристам при посещении древних городов Узбекистана НАК ввела рейсы по направлению Ургенч-Бухара. Кроме того, в туристический сезон из Милана, Парижа, Рима и Франкфурта выполняются прямые рейсы в Ургенч.

«Мощности Uzbekistan Airways позволяют перевозить большее количество туристов, однако анализ показал, что в период туристического сезона иностранные и местные туроператоры сталкиваются с проблемами бронирования мест в гостиницах на местах», — отметили в Национальной авиакомпании.

С начала года авиакомпания открыла новые направления — Владивосток, Джидда и Мумбаи, увеличено количество рейсов в Стамбул, Москву, Париж, Минск, Ургенч, Бухару и другие города мира.

В НАК отдельно выделили новую ценовую политику на внутренние рейсы.

«К примеру, авиабилет на рейс Ташкент-Самарканд обойдется пассажиру от 9 евро, в Наманган или Фергану от 10 евро, — говорится в заявлении компании. — Для сравнения, перелет на внутренних рейсах по маршруту Алматы-Астана (1,5 часа), стоит пассажиру от 90 евро. На рейс Ташкент-Нукус (1,5 часа) стоимость авиабилета составляет от 43 евро».