В ходе поездки по Каракалпакстану президент Шавкат Мирзиёев поручил построить в Муйнаке 20 многоквартирных домов в течение двух лет, сообщила пресс-служба главы государства.

В Муйнаке, самом северном районе страны, проживают более 30 тысяч человек. Большая часть трудоспособного населения занята в сферах производства, оказания услуг, торговли и сельского хозяйства. Здесь организованы производства текстильной, фармацевтической и электротехнической продукции, оборудования для капельного орошения, пластмассовых труб, развиваются рыбная отрасль и туризм.

«Жители Муйнака наиболее пострадали от Аральской катастрофы, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы должны сказать им спасибо за стойкость, патриотизм, трудолюбие и достойно служить в ответ».





В 2019 году в районе планируется реализовать 12 проектов в сфере промышленности, 5 проектов в сельском хозяйстве, 14 проектов в сфере оказания услуг. Разработаны проекты по строительству и ремонту объектов социальной сферы и развитию инженерно-коммуникационных сетей.

Президент ознакомился с презентацией этих проектов. Он поручил организовать новые производства с учетом потенциала и природных ресурсов Муйнака — обильно растущего тростника, водоемов для рыбоводства. Как отметил глава государства, в Муйнаке можно заниматься также разведением коз, которые хорошо адаптируются к внешней среде и неприхотливы к корму — производство товаров из козьей шерсти могло бы обеспечить работой женщин.