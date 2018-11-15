Детский многопрофильный медицинский центр, рассчитанный на 280 койко-мест и 250 посещений в день, планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

Стоимость комплекса, создаваемого Узбекистаном совместно с Фондом экономического развития и сотрудничества Кореи, составляет почти 130,6 млн долларов. Сейчас в Ташкенте идет его строительство.

В центре установят 381 единицу медицинского оборудования, в том числе ангиограф, томограф, цифровой рентгеновский и флюороскопический аппараты, циклотрон, аппарат интерференцтерапии. В медучреждении планируется проводить более 1500 операций в год.

Согласно договору о сотрудничестве между Минздравом и Пусанским национальным университетом, 100 медицинских специалистов Узбекистана повысят квалификацию в корейском вузе. При отборе кандидатов на конкурсной основе учитывается их квалификация и знание иностранных языков.