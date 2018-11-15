15 ноября компании «Мастер деликатесов» исполняется 15 лет. В честь этого знаменательного события компания проводит грандиозную акцию «Покупай и в Дубаи».

Главный приз — две путевки в прекрасный Дубаи на целую неделю. Также «Мастер деликатесов» разыгрывает многочисленные брендовые подарки в виде бытовой техники.





Для того чтобы стать участником акции «Покупай и в Дубаи», нужно:

посетить фирменный магазин «Мастер деликатесов» или запустить Telegram-бот компании;

совершить покупку на сумму от 50 тысяч сумов и более;

и более; заполнить купон участника.

Вероятность победы можно повысить, совершая покупки на необходимую сумму неоднократно. Чем больше покупок будет сделано, тем больше купонов будет участвовать в розыгрыше. А это значит, что увеличатся шансы на выигрыш.





Акция будет проходить с 15 ноября по 15 декабря. Имена победителей станут известны 18 декабря, а 19 декабря состоится торжественное вручение призов.

Победители будут определяться при помощи барабана удачи.

«Мастер деликатесов» желает всем удачно завершить этот год с ценными подарками. А двое счастливчиков смогут улететь из зимнего Ташкента в солнечный Дубаи на встречу приключениям.

С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте: mdelikates.uz.

Колл-центр: (+998) 71−200−55−00.

Следить за новостями о ходе акции можно на страничках компании в соцсетях:

Facebook: fb.com/mduzbekistan

Instagram:@master_delikatesov

Telegram: t.me/master_delikatesov

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