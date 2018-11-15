Государственный налоговый комитет Узбекистана прокомментировал закрытие магазинов в столичном торговом комплексе «Малика», где продается бытовая техника и электроника.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГНК, в ходе контрольного мероприятия, проведенного 13 ноября государственным налоговым управлением Ташкента, были временно изъяты товары 13 граждан, занимавшихся реализацией бытовой техники, завезенной в страну неофициальным путем, без государственной регистрации в качестве предпринимателей.

«Данные граждане, грубо нарушая права потребителей, занимаясь торговлей товарами, не имеющими сертификата качества, не платили никаких налогов, нанося вред здоровой конкуренции и не выполняя обязательств перед государственным бюджетом», — говорится в сообщении комитета.

В ходе мероприятия сотрудники налоговой службы изъяли 66 единиц бытовой техники и 7800 мобильных устройств и аксессуаров общей стоимостью 308 млн сумов. Товары изъяты временно по статье 176 Кодекса об административной ответственности («Незаконная предпринимательская деятельность») до законного разрешения ситуации, отметили в ГНК.

Указанная статья допускает освобождение от ответственности лиц, впервые совершивших правонарушение, без конфискации предметов правонарушения при добровольном возмещении в течение месяца нанесенного государству ущерба в виде налогов и других обязательных платежей, регистрации в качестве субъекта предпринимательства и оформлении необходимых разрешительных документов.

«Государственный налоговый комитет заявляет, что предпринимателям, прошедшим государственную регистрацию в установленном порядке и ведущим законную деятельность, не оказывается никаких препятствий для ведения торговли», — подчеркивается в сообщении.