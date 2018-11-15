Российская компания «Яндекс» запустила в Ташкенте сервис «Яндекс Махалля», сообщили представители компании на пресс-конференции 15 ноября.

Сервис разделен на 11 сообществ по числу районов Ташкента. Он предназначен для обсуждения локальных новостей, проблем и событий, а также для размещения объявлений и предоставления услуг местным бизнесом. «Яндекс Махалля» позволяет пользователю присоединиться к одному или нескольким районам.

До этого сервис работал только в России, где он называется «Яндекс Район». В адаптации для Узбекистана он получил локализованное имя и узбекоязычную версию. «Район» же появился в 2016 году и сейчас в нем общаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.

Представители компании ожидают, что сервис поможет жителям столицы доносить информацию о местных проблемах властям — районные хокимияты будут вести на сервисе верифицированные аккаунты и отвечать на вопросы пользователей.

Руководитель сервиса «Яндекс Район» Татьяна Горелик рассказала, какие темы обсуждают соседи в России, — холодные батареи в домах в Новосибирске, установку урн у парадных в Санкт-Петербурге, открытие исторического парка в Краснодаре или отчеты муниципального депутата о работе в Москве.

В дальнейшем сервис «Яндекс Махалля» планируется дополнить разделом с акциями от локального бизнеса, подписками на любимых авторов, наградами для активных пользователей и домовыми лентами — для жителей многоквартирных домов, которые будут решать с соседями вопросы, касающиеся их дома.