Компания «Тошшахартрансхизмат» с понедельника планирует открыть автобусный маршрут №120 «Станция метро „Чорсу“ — городок Келес», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Недавний пробный запуск автобусов по маршруту показал его востребованность среди пассажиров. В то же время, по имеющейся информации, водители автобусов столкнулись с недовольством неофициальных перевозчиков, работающих на микровэнах Damas.

«Водители „Дамасов“ не скрывали недовольства запуском автобусов, были даже попытки препятствовать их движению», — рассказал «Газете.uz» источник в «Тошшахартрансхизмат». Для решения проблемы компания обратилась в службу безопасности дорожного движения и Узбекское агентство автомобильного транспорта.

По примерным оценкам, частным извозом на направлении Ташкент-Келес занимаются 200−300 водителей Damas. Запуск регулярного автобусного маршрута скажется на их работе. Попытка открыть автобусный маршрут предпринималась и в прошлом, но она также наталкивалась на возмущение водителей маршруток.

В «Тошшахартрансхизмат» отмечают, что жители городка давно обращаются с просьбой открыть автобусное сообщение. Для определенной части населения важна возможность пользоваться проездными карточками и правом льготного проезда, что не предоставляют частные маршрутки.

Недавно также по просьбам жителей был открыт маршрут №183 «Станция метро „Дустлик“ — Бинокор». По словам источника, водители автобусов тоже столкнулись с недовольством водителей «Дамасов», которых на маршруте насчитывается более 100.