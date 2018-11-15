«Каждый проект — это проработка множества деталей: начиная от эскизов, и заканчивая проработкой всех удобств. Мы ориентируемся в первую очередь на обеспечение комфорта будущих жителей комплекса. Sultania в этом плане не исключение. Мы сделаем все возможное для создания максимальных удобств и комфорта жильцов», — поделился Саидазиз Касимов, директор отдела продаж компании Genesys.

Жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе.

Инфраструктура района:

10 м до детского сада и школы Wunderkind;

800 м до MDS Service;

в радиусе 800 м более 10 ресторанов;

900 м до школы №307;

1 км до детского сада №359;

1,3 км до головного офиса Asia Alliance Bank.





«Я долго искал для своей семьи оптимальную квартиру в современном жилом комплексе. Помимо комфорта и удобств, было важно удобное местоположение. И вот, проезжая недавно по проспекту Мирзо-Улугбека, увидел рекламу нового жилого комплекса. Там же оказался офис продаж, в котором мне все подробно рассказали, показали и дружелюбно ответили на все интересующие вопросы. Приятной неожиданностью было узнать, что комплекс назван в честь города, в котором родился Мирзо-Улугбек. Именно в честь этого великого человека мои родители дали мне имя. Это, конечно, не сыграло решающей роли при принятии решения, но стало приятным бонусом. А главный плюс в новом ЖК — удобное местоположение», — поделился Улугбек Мухитдинов, первый покупатель квартиры в ЖК Sultania.

В четырех блоках жилого комплекса расположены 93 квартиры.

Квадратура квартир:

1-комнатные — 57 кв. м;

2-комнатные — 86 кв. м;

3-комнатные — 104 кв. м.

Можно 1-комнатную квартиру объединить с 2-комнатной и получить полноценное 4-комнатное жилье с общей площадью 145 кв. м.

В каждой квартире проведены газ, электроэнергия, холодная вода, телефонная линия, интернет и телевидение. Также здесь установлен индивидуальный двухконтурный котел, с которым можно будет регулировать тепло во время отопительного сезона и забыть про сезонное отключение горячей воды. Электроснабжение идет через автономное ТП.

Цены за квадратный метр варьируются от 5,75 млн — 6,75 млн сумов.

Компания Genesys предлагает своим клиентам множество выгодных акций и скидочных программ.





В стоимость квартиры входят:

поднятые стены;

выровненные полы;

входная железная дверь с деревянной обшивкой;

пластиковые окна;

радиаторы под каждое окно;

двухконтурный котел;

уют и дружелюбные соседи.

Преимущества объекта:

развитая инфраструктура;

видеонаблюдение 24/7;

огороженная территория;

детские площадки;

озеленение;

наземные и подземные парковочные места;

автономная котельная;

коммерческая недвижимость на первых двух этажах.





Условия оплаты:

предоплата 100%;

рассрочка: предоплата 50% в течение 5−10 календарных дней, а остальная половина выплачивается равными частями ежемесячно или ежеквартально в течение года;

кредит.

Строительная компания ориентируется на жителей Ташкента и гостей со всех регионов Узбекистана. Для последних квартира в ЖК Sultania — отличная инвестиция и возможность получения прописки в столице.

Телефон: (+998) 71−200−61−16

Адрес: Яшнабадский р-н, пр. Мирзо-Улугбека, 10

Ориентир: Wunderkind (детский сад/школа)

Сайт: genesys.uz

E-mail: sales@genesys.uz

Facebook: fb.com/genesysdev

Instagram: @genesysdev

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