Контрольно-правовая служба Министерства народного образования Узбекистана выявила, что в Джизакской области с учителей были собраны средства на сумму свыше 272 млн сумов для укрепления финансовой-технической базы местного футбольного клуба «Согдиана». Об этом сообщает пресс-служба МНО.

2 ноября хоким области подписал распоряжение №360-ф «Об укреплении финансово-технической базы профессионального футбольного клуба „Согдиана“». Согласно документу, 3−4 ноября был проведен всенародный благотворительный хашар, в ходе которого однодневный заработок сотрудников управлений, ведомств и других организаций нужно было «на добровольной основе» перечислить на расчетный счет футбольного клуба.

За счет вычета из зарплат только сотрудников системы народного образования футбольный клуб получил 272 млн 156,7 тысячи сумов.

МНО отмечает, что распоряжение хокима противоречит постановлению Кабинета Министров №349 «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» от 10 мая, согласно которому всенародные благотворительные хашары могут проводиться исключительно при наличии соответствующего акта президента или решения правительства.

Контрольно-правовая служба МНО добилась отмены распоряжения хокима области. Сейчас принимаются меры по возвращению средств, которые были незаконно перечислены на счета «Согдианы», говорится в сообщении.

Отметим, что это не единственный регион, чье руководство в нарушение законодательства объявляет «благотворительные» хашары с «добровольным» перечислением однодневных заработков людей на разные цели. Сегодня же мы сообщали, что решением хокима Андижанской области ноябрь и декабрь были объявлены «месяцами маънавията» (духовности). Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений направила хокиму области предписание о приведении решения в соответствие с законодательством и недопустимости принудительного труда.