«Держи ноги в тепле, а голову в холоде», — твердили нам бабушки с детства. И ведь неспроста: на ступнях человека расположена масса важных биоточек. Если ходить по холодному полу, то в ногах замедляется кровообращение и быстро начинается переохлаждение. А это провоцирует до 70% воспалительных заболеваний.

Чтобы вся семья была здоровой, важно поддерживать в доме правильную температуру. Это особенно актуально в холодное время года, когда хочется тепла и уюта. Но старые трубы и забитые радиаторы отопления зачастую не дают достаточно тепла. В погоне за теплом приходится включать кондиционеры или обогреватели, а потом оплачивать двойные счета за электричество. Например, в Европе задачи отопления решают эффективнее — с помощью теплого пола. Сегодня это уже не роскошь, а технология, доступная для всех жителей Узбекистана.





Чем теплый пол лучше обычного отопления

Традиционные радиаторы отопления нагревают воздух вокруг себя. Он быстро поднимается к потолку и по стенам возвращается к полу, сильно остывая. В результате все тепло скапливается под потолком, самые важные области не прогреваются, а пол вовсе остается холодным. Кроме того, воздух в комнате иссушается, появляется чрезмерное количество пыли и образуются сквозняки.

Теплый пол работает совершенно иначе: его поверхность равномерно нагревается и распределяет тепло по всему помещению. Система прогревает воздух до оптимальной для человека температуры и своевременно отключается. Благодаря медленному остыванию в комнате долго сохраняется приятное тепло (25−26°С у поверхности пола и 22−23°С на уровне человеческого роста и выше), поддерживается комфортная влажность воздуха, исчезают сквозняки и практически полностью пропадает пыль.

Теплый пол — незаменимое решение при смене сезонов: когда центральное отопление еще не включили или уже выключили. Он не потребляет много электричества и вовсе может стать единственным источником тепла в доме. Теплый пол согреет лоджию зимой и холодный кафельный пол на кухне, избавит от плесени и грибка в ванной. Дети смогут играть прямо на полу и не будут простывать. Пожилые люди будут радоваться теплу под ногами. Теплый пол — это счастье для всей семьи.





Как устроен теплый пол

DEVI, являющаяся подразделением Danfoss Group (Дания), уже более 75 лет производит электрические системы и аксессуары для теплого пола и на сегодня является крупнейшим производителем в Европе. Теплые полы DEVI обеспечивают тепло и уют в сотнях тысяч домов по всему миру.

Система состоит из двух элементов: нагревательного кабеля и терморегулятора с датчиками.

Нагревательный кабель снабжен прочным покрытием и абсолютно безопасен. Его укладывают на пол и заливают бетонной стяжкой: толщина кабеля составляет 9 мм, поэтому пол поднимается всего на 2−3 см. Если нужно сохранить максимум пространства, DEVI предлагает систему тонких нагревательных матов с клеевой основой толщиной всего 3,5 мм.

Для управления системой теплого пола во всем доме достаточно одного «умного» терморегулятора. Он автоматически будет включать теплый пол в каждой комнате и выключать, когда она нагреется. Его можно запрограммировать даже через смартфон: например, включить с 7 до 11 утра, выключить днем, когда дома никого нет, и снова включить перед приходом семьи вечером.





Сколько нужно платить за электричество

То, что теплые полы потребляют много электричества — это миф. Сегодня теплый пол можно использовать как основной источник отопления в комнате.

Для примера возьмем комнату с обогреваемой площадью 10 кв. м в обычном панельном доме. При использовании теплого пола в качестве основного источника отопления DEVI рекомендует устанавливать систему из расчета 150 Вт на 1 кв. м. Значит максимальное энергопотребление для этой комнаты составит 1,5 кВт·ч.

Но система работает на полной мощности только несколько первых часов. А дальше, если в комнате правильная теплоизоляция стен и потолка, хорошие оконные блоки и двери, теплый пол включается всего в среднем на 15 минут в час для поддержания температуры. Поэтому при круглосуточном использовании теплый пол будет работать на полной мощности около 6 часов в день.

За 24 часа энергопотребление составит до 9 кВт·ч. С 16 ноября 1 кВт·ч электроэнергии будет стоить 250 сумов. Значит, за сутки на отопление комнаты уйдет 2250 сумов, за месяц — 67,5 тысяч сумов, а за 5 месяцев отопительного сезона — 337,5 тысяч сумов.





Сколько стоит установка теплого пола

Компания DEVI Tashkent стремится, чтобы тепло и комфорт были доступны всем. Для бюджетного варианта стоимость 1 кв. м теплого пола европейского качества составляет 200 тысяч сумов (при заказе от 5 кв. м). Терморегулятор обойдется в 650 тысяч сумов. Установка — 20% от стоимости материалов.

Для комнаты площадью 10 кв. м установка теплого пола будет стоить 3,18 млн сумов. Столько стоит тепло на десятилетия вперед.





Преимущества теплого пола DEVI

Универсальность. Система одинаково подходит для квартир, частных домов и офисов. Можно использовать для отопления во всех жилых помещениях, лоджиях, кухнях, ванных и туалетах. Подходит для камня, кафеля, керамогранита, ламината, линолеума, ковролана и дерева.

Безопасность. У теплого пола есть все сертификаты безопасности, включая гигиенический. Он снабжен специальным покрытием, не бьет током, не горит, не боится влаги и не выделяет никакое излучение. Его разрешают применять даже в яслях и родильных домах, где установлены максимальные требования к материалам.

Надежность. Гарантия от ведущего европейского производителя — 20 лет. На практике система работает столько, сколько служит помещение.

Комфорт. Теплый пол создает ровное и приятное тепло во всем помещении, не сушит воздух и не нарушает естественную влажность. Маленькие дети смогут играть на полу, а аллергики заметят отсутствие пыли.

Экономичность. Датчики определяют изменение температуры с чувствительностью до 0,5 градусов Цельсия, поэтому терморегулятор сразу отключает теплый пол, когда комната нагрелась. Система отличается высоким КПД и потребляет минимум электричества.

Защита от снега и льда на крыше и дорожках во дворе

Система для стаивания снега и льда DEVI надежно защитит от скопления снега на крыше и предотвратит замерзание водостоков. Она избавит от сосулек, которые больше не будут угрожать безопасности домочадцев.

Нагревательную систему можно использовать для стаивания снега со ступеней, дворовых дорожек и подъезда к дому. Дорожки всегда будут сухими, на них никто не поскользнется, а дорогой камень и облицовочная плитка не пострадает зимой от разрушительного действия льда.

Система стаивания работает по принципу «поставил и забыл». И можно действительно забыть, что такое уборка снега лопатой у дома. С помощью специальных датчиков влажности и температуры она узнает, когда пойдет снег, и автоматически включится. Как только дорожки просохнут и снег растает, система сама выключится для экономии электричества.

Также DEVI предлагает систему для обогрева газонов футбольных полей, поэтому на них можно будет играть круглый год. Она обеспечивает идеальную сохранность газона в холодное время года, стимулирует его рост и повышает плотность корневой базы.





DEVI Tashkent — 20 лет на рынке Узбекистана

Компания DEVI Tashkent 20 лет занимается установкой теплого пола в Узбекистане. За ее плечами — более тысячи крупных проектов и намного больше небольших. И даже в самых первых проектах теплый пол DEVI дарит тепло без перебоев до сих пор.

ООО DEVI Tashkent является эксклюзивным дистрибьютором DEVI/Danfoss A/S в Узбекистане. Прямые поставки с завода-производителя позволяют максимально снизить издержки и сделать продукцию доступной по цене. У компании большой склад в Ташкенте, где есть все необходимое для реализации проектов любой сложности.

Представители DEVI Tashkent работают во всех регионах Узбекистана. Консультант приедет на место в течение суток, а в зависимости от величины проекта работы по установке занимают от одного часа до трех дней.

DEVI Tashkent также является официальным дистрибьютором финского производителя саун HARVIA, систем осушения воздуха для бассейнов Calorex, а также продукции бренда Cariiti, выпускающего долговечные системы волоконно-оптического и LED-освещения.

Получить консультацию и вызвать специалиста можно по телефонам: (+998) 71−252−52−87, (+998) 71−252−24−55.

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