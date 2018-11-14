Во всех регионах Узбекистана будут созданы птицеводческие кластеры по выращиванию птиц, переработке птицеводческой продукции, изготовлению конечной готовой продукции и ее доставке потребителю. Программа создания кластеров с использованием передового зарубежного опыта будет рассчитана на 2019−2021 годы, в следующем году должны быть открыты первые 13 кластеров.

Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 13 ноября о развитии в стране птицеводства. Документ направлен на стабильное обеспечение населения доступной птицеводческой продукцией и повышение экспортного потенциала Узбекистана в этой сфере.

В соответствии с постановлением, государство увеличит долю в уставном капитале «Узпромстройбанка» на 50 млн долларов США в эквиваленте за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Часть этих средств будет выделена в качестве кредитов другим коммерческим банкам для финансирования проектов по развитию птицеводства по льготной процентной ставке. Банкам также поручено принять меры по привлечению ресурсов международных финансовых институтов и иностранных банков для финансирования птицеводческих проектов.

При Ассоциации «Паррандасаноат» будет создан современный научно-диагностический лабораторный центр, оказывающий услуги всем птицеводческим хозяйствам. В задачи центра, который разместится в Янгиюльском районе, войдут предупреждение, выявление и противодействие болезням птиц, разработка нормативов кормления птиц, технологических процессов переработки мяса и яиц птиц, мониторинг содержания птиц, состава и качества их кормовой базы и другие.

Кроме того, запланировано создание научно-практического центра по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере птицеводства.

Неделей ранее президент подписал постановление о развитии в стране рыбоводства, которым предусмотрено создание в регионах страны рыбоводческих кластеров.