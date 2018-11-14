11 ноября в головном офисе банка «Ориент Финанс» состоялся запуск нового сайта. Презентация началась со вступительного слова председателя совета банка Сакена Полатова, рассказавшего о сотрудничестве со студией российского дизайнера Артемия Лебедева. Он заявил, что сайт банка «Ориент Финанс» стал первым проектом Лебедева в Узбекистане.





«Я могу с гордостью сказать, что это действительно уникальный проект с точки зрения максимально продуманной заботы о клиенте. Я хотел бы поблагодарить команду Лебедева за отличную работу. Как сказал сам Артемий, подобных разработок сайтов в Узбекистане нет, это как первый небоскреб в городе. Дальше их будет больше, но все запомнят именно первый», — сказал Сакен Полатов.

Руководитель проектов студии Ольга Письмерова в своей презентации отметила подход команды к работе над сайтом. При создании продукта учитывались современные банковские тенденции и принципы, упрощающие жизнь клиента. Перед студией стояла задача создать сайт, который в первую очередь помогает сделать жизнь людей лучше и помогает им достичь желаемого. Именно поэтому разработчики проекта отказались от лишнего и сфокусировались на важном для пользователя. Информация на сайте расположена таким образом, чтобы человек мог последовательно идти от ознакомления к главной цели, оставив заявку на необходимую услугу. На экране размещено ровно столько информации, сколько необходимо для комфортного чтения.





«В конечном итоге клиенту не нужен кредит, ему нужна машина, квартира или необходимо сыграть свадьбу сына. Поэтому мы построили повествование таким образом, что оно с самого начала приводит реальные примеры желаний, которые банк помогает осуществить», — отметила Ольга Письмерова.

Ожидаемый гость презентации, российский дизайнер Артемий Лебедев в своей речи назвал сайт прогрессивным, универсальным и многофункциональным. Руководитель студии отметил, что такой же продукт команда могла бы сделать, к примеру, для крупного американского банка. А это значит, что качество выполненной работы ощутимо повысило планку взаимоотношений банка и клиента.





«Мы трудились над проектом год. Это большая работа и серьезный объем. Я считаю сайт абсолютно бескомпромиссным. Обычно, общаясь с новыми людьми, вникая в новую индустрию, первый блин получается комом. В данном случае получился роскошный блин, который можно есть — с ним все хорошо. И это не просто красивая заглушка, это практический бизнес-инструмент», — заявил Артемий Лебедев.

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