14 ноября в 10:00 поступило сообщение о возгорании в цехе по производству синтепона на улице Богишамол в Юнусабадском районе, сообщила пресс-служба ГУВД.

В ликвидации возгорания было задействовано 15 основных и 8 вспомогательных единиц специальной пожарной техники. Пожар был полностью ликвидирован в 12:49.

Предполагаемая причина возгорания — нарушение технологического процесса. Огонь распространился на площади 2800 кв. м — по данным ГУВД, такой ущерб вызван поздним сообщением о возгорании.

В результате пожара частично сгорели крыша, помещение цеха и оборудование. Незначительные ожоги получил один из работников предприятия, пытавшийся самостоятельно потушить огонь.