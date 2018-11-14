В Самаркандском областном суде по уголовным делам проходит судебный процесс по делу в отношении Саната Умарова (1988 года рождения, ранее не судимый, работавший старшим оперуполномоченным ОВД города Каттакургана Самаркандской области), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, 3 июня в Каттакурганском городском ОВД Санат Умаров и другие оскорбили и заставили раздеться женщину, обвинив ее в совершении кражи. При этом Умаров вел видеозапись, которая впоследствии была опубликована радио «Озодлик». Случай в Каттакургане повлек «чистку» в рядах органов внутренних дел — до конца лета МВД сообщило по крайней мере о 30 назначениях новых начальников районных и городских ОВД по всему Узбекистану.

Санат Умаров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий), пунктами «а», «з» части 2 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) и статьёй 241−1 (умышленное укрытие преступления от учета) Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе судебных заседаний, начатых 19 октября, были заслушаны обвинительное заключение, показания подсудимого и потерпевшей Н. Ташматовой. Состоялось судебное следствие, в рамках которого допрошены свидетели.

Судебный процесс продолжается, отметили в пресс-службе Верховного суда.

В конце октября интернет-издание Daryo сообщило, что женщина, пострадавшая от действий оперуполномоченного в Каттакургане, задержана по подозрению в воровстве, следствие ведет ОВД Акдарьинского района. Официальных комментариев об этом от органов внутренних дел не поступало.