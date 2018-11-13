Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в октябре составила 633 у. е. за квадратный метр, практически не изменившись по сравнению с сентябрем (634) и августом (631). Об этом говорится в обзоре оценочной организации Credo Max Estimation, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам октября составили 668 у. е. (в сентябре — 667), в домах панельного типа — 612 (614).

В зависимости от количества комнат средняя цена квадратного метра была такой: однокомнатные — 625 у. е. (-1%), двухкомнатные — 621 (без изменений), трехкомнатные — 642 (-1%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 652 (без изменений).

Примечание: Обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Данные по ценам представлены интернет-ресурсами dom.vsem.uz и uybor.uz. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных.

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