За первые 10 месяцев текущего года Генеральной прокуратурой Узбекистана выявлен 81 случай предложения взятки сотрудникам Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, Бюро принудительного исполнения, а также других подразделений органов прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела.

Общая сумма денег, предложенных по выявленным случаям, составила 28,1 тысячи долларов и 48 млн сумов.

«В Узбекистане продолжается масштабная кампания по борьбе с коррупцией. Ведутся резонансные дела, связанные с превышением должностных полномочий, получением взяток и их дачей», — отмечается в сообщении.