Качественная, комфортная и красивая обувь — залог уверенности и хорошего настроения. Все эти качества воплощает в себе продукция турецкого бренда Greyder. Изделия выполняются из качественных материалов с использованием современного оборудования.

Торговая марка Greyder родилась в Турции и завоевала доверие тысяч покупателей по всему миру. Особое оформление, своеобразный стиль, высочайшее качество сделали продукцию бренда эталоном стиля и респектабельности. Компания, существующая более 60 лет, всегда находится в топе производителей, благодаря четкому пониманию важности инноваций и исследований в области ортопедии.





Практичная и удобная обувь помогает сохранять комфортную температуру ног, противостоит влаге и оберегает суставы благодаря амортизирующей подошве. Дизайнеры работают над усовершенствованием моделей с учетом наиболее ярких тенденций моды. Модели сохраняют презентабельный внешний вид и прочность даже в условиях интенсивной эксплуатации, что позволяет носить их долго. Все эти качества по достоинству оценены покупателями из множества стран.

Изящность и выверенный стиль — визитная карточка бренда Greyder. Бренд с вниманием относится к веяниям моды и учитывает последние тренды при моделировании обуви. Ассортимент стабильно пополняется несколько раз в год, и покупатели могут подобрать подходящую сезонную обувь.





Специалистам отлично удается сочетать классические черты с оригинальными дополнениями, отвечающими последним тенденциям моды: в итоге покупатель видит отличный и универсальный продукт. Практичность дизайна позволяет легко сочетать модели обуви с юбками, брюками, платьями, джинсами. Это делает одежду Greyder незаменимой для повседневной носки.

«На данный момент мы вкладываем силы в развитие магазина в ТРЦ Compass. Проект действительно заслуживает внимания: в продукции удачно сочетается шикарное качество и приемлемая цена. И это подтверждено миллионами довольных клиентов по всему миру. Думаю, этот бренд полностью оправдает наши ожидания и завоюет поклонников и в Узбекистане. На площади в 105 кв. м мы разместили стеллажи с обувью, а также множество аксессуаров. Сумки, портмоне, кошельки — все это можно приобрести в фирменном магазине Greyder в ТРЦ Compass», — прокомментировал Хасан Максудов, главный менеджер Greyder.





Комфорт и удобство — приоритетное направление в разработке дизайна моделей обуви. Оно достигается путем тщательной технологии изготовления колодки по последним исследованиям ортопедии. Также каждая модель оснащена оптимальной, рельефной каучуковой подошвой Hoverkraft. Она является отличным амортизатором и позволяет совершать длительные пешие прогулки. Greyder позволяет подобрать обувь под любой стиль: офисная классика, спорт, городской кэжуал или активный отдых.

У бренда широкий ассортимент моделей на все случаи жизни: кроссовки, сапожки, топсайдеры, мужские и женские ботинки, сникерсы, слиперы, туфли, мокасины, полуботинки. Их объединяет отличное качество, соответствующее среднему и высокому ценовому сегменту.





Изделия изготавливаются из первоклассной натуральной кожи и замши. Дизайнеры успешно используют такие контрастные элементы, как оторочки из меха или текстиля. Цветовая палитра в основном представлена сдержанными бежевыми, коричневыми, серыми и черными цветами.

Мужские модели подчеркивают респектабельность и статус человека, при этом оставаясь комфортными. Женское направление представлено моделями обуви, позволяющими чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Они подчеркивают индивидуальный стиль и элегантность. Также компания Greyder занимается разработкой подростковой обувью до 39 размера.

Поклонники качественной и удобной обуви в Узбекистане могут порадовать себя в фирменном магазине Greyder в ТРЦ Compass. Ценители качества с собственным стилем, которые обращают внимание на детали и оригинальность, смогут выбрать для себя стильную вещь.

Адрес: ТКАД, 17, ТРЦ Compass

Ориентир: Куйлюкский мост

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