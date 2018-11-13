Компания General Electric завершила поставку первой партии оборудования для модернизации Тахиаташской теплоэлектростанции, сообщили «Газете.uz» представители GE.

Поставка включает в себя две газовые турбины и два генератора для новых блоков, строящихся в рамках модернизации. Этот проект реализуется GE и южнокорейским консорциумом в составе Hyundai Engineering и Hyundai Engineering and Construction.

Оборудование было доставлено в порт Влиссинген (Нидерланды), оттуда перевезено через Средиземное, Черное и Азовское море, затем через Волго-Донский канал в Каспийское море до порта Курык в Казахстане и далее грузовым автотранспортом до стройплощадки в Узбекистане.

Проектом предусмотрено строительство двух парогазовых установок (ПГУ) суммарной мощностью 580 МВт. Запуск первой очереди ПГУ запланирован на 2020 год. После запуска новых ПГУ старые мощности станции будут выведены из эксплуатации.

В рамках модернизации, как ожидается, GE поставит два комплекта основного оборудования, состоящих каждый из газотурбинной установки GT13E2, паровой турбины и генератора. Кроме того, компания предоставит конечному заказчику длительную заводскую гарантию на оборудование, окажет консультационные услуги во время его монтажа и проведет обучающие тренинги для персонала станции.

Основа ПГУ Тахиаташской ТЭС — газовая турбина GT13E2 — имеет КПД в комбинированном цикле свыше 55%. Они работают на Минской ТЭЦ-3 в Беларуси, на Разданской и Ереванской ТЭЦ в Армении, а также на Новогорьковской, Академической ТЭЦ и Нижнетуринской ГРЭС в России.

Комплексная поставка оборудования на Тахиаташскую ТЭС — уже второй крупный проект GE в рамках модернизации энергетического сектора Узбекистана. В конце 2017 года на Ташкентской ТЭС был торжественно введен в эксплуатацию новый парогазовый блок мощностью 370 МВт на основе оборудования GE.

На сегодняшний день установленная мощность Тахиаташской ГРЭС — 730 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1956 году, последний (пятый) — в 1967 году.