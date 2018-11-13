В июле в здании торгового центра Crystal в Юнусабадском районе произошел пожар. Несмотря на то, что возгорание было устранено, пострадало имущество торгового центра. Огонь повредил потолки на площади 1480 кв. м, крышу, кондиционеры и фасад. Пламя было видно из разных точек города, хотя торговый центр расположен на 15 квартале Юнусабадского района.

Инцидент произошел 12 июля, а на следующий день было заявлено о возникновении страхового случая. ТЦ Crystal застрахован в компании Euroasia Insurance, которая возместила ущерб. Благодаря этому здание возобновило свою деятельность в прежнем режиме.





«Я не надеялся, что страховая компания полностью возместит мне ущерб и думал, что мой бизнес разрушен. Но, благодаря оперативному содействию страховой компании Euroasia Insurance, я смог спланировать дальнейшее развитие своего бизнеса. За что я и благодарен компании», — прокомментировал Улугбек Усмонбеков, владелец торгового центра Crystal.

Euroasia Insurance выделяется среди других компаний на страховом рынке по оперативности рассмотрения страховых претензий и выплаты страхового возмещения. По статистике 2017 года, 95% заявлений были урегулированы положительно, а в 2018 — 96%.

Информацию о страховании в Узбекистане можно получить на сайте eai.uz и на странице компании в Facebook: fb.com/eai.uz.

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