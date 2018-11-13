12 ноября состоялось первое пилотное внедрение технологии блокчейн в Узбекистане, сообщили в Национальном агентстве проектного управления. Проект реализован в рамках сотрудничества между узбекским Фондом поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие» и российской компанией Blockchain Industrial Alliance.

Технология блокчейн внедрена в область автоматизированной системы реестров для предприятия «Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники». Таким образом, отметили в НАПУ, объект будет защищен от любых манипуляций с данными.

«Блокчейн сделает прозрачными все действия в этой базе, тем самым повысит уровень доверия к системе государственного контроля качества фармацевтической продукции. Наши дальнейшие шаги — это прописать на платформе блокчейн полный цикл жизни товара», — рассказал инвестиционный директор по технологиям фонда «Цифровое доверие» Бобир Акилханов.

Как поясняет НАПУ, данные в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую базу данных. Из этой базы данных невозможно что-либо удалить или провести замену блока, она безгранична — туда может быть записано бесконечное количество транзакций.

«Блокчейн открывает новые возможности в медицине. В первую очередь, это объединение критически важных данных в единое надежное хранилище. Данные доступны всем учреждениям, врачам, поставщикам, пациентам. Так создается прозрачный контроль и аудит общественности и государства, а также автоматизируются рутинные процессы», — рассказал генеральный директор Blockchain Industrial Alliance Александр Доронин.

Фонд «Цифровое доверие» образован 2 сентября для внедрения блокчейна в сфере оказания социальных и госуслуг, здравоохранении, мониторинге транзакций в банковском и финансовом секторах.