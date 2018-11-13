АК «Алокабанк» выпускает первые в Узбекистане кобейджинговые карты UzCard-UnionPay, которые принимаются в республике и 170 странах и регионах.

Кобейджинговая карта — совместная карта двух платежных систем UzCard и UnionPay, предназначенная для использования в инфраструктурах обеих. Средства в национальной валюте на кобейджинговой карте автоматически конвертируются в иностранную валюту в момент совершения оплаты за рубежом. Карты оснащены чипом, магнитной полосой и NFC-технологией, позволяющей осуществлять бесконтактную оплату товаров и услуг без ввода пин-кода. Для этого достаточно поднести карту к считывающему устройству.

Инфраструктура UnionPay International включает свыше 10 млн торгово-сервисных предприятий и свыше 1 млн банкоматов по всему миру. Держатели кобейджинговых карт «Алокабанка» могут воспользоваться главным преимуществом — оплачивать покупки за рубежом своей зарплатной (сумовой) картой. На первом этапе банк выпускает кобейджинговые карты UnionPay Classic и Gold. В дальнейшем планируется эмитировать карты премиум класса — Platinum и Diamond.

Банк также планирует расширить спектр услуг с использованием кобейджинговых карт:

трансграничные переводы с карты на карту (P2P);

онлайн-платежи;

кэшбек.

Эксклюзивный дизайн кобейджинговых карт, эмитированных «Алокабанком», основан на фрагментах картин знаменитого художника Чингиза Ахмарова:

«Семь красавиц» («Етти гўзал»);

«Ташкентско-ферганский танец» («Тошкент-Фарғона рақси»);

«Хорезмский танец» («Хоразм рақси»);

«Халима Носирова в роли Ширин» («Халима Носирова Ширин образида»);

«Портрет Нодиры» («Нодира портрети»);

«Тамараханум» («Тамарахоним»);

"Пари";

"Бухарский танец" («Бухоро рақси»).

Чингиз Ахмаров — один из выдающихся создателей современного узбекского искусства, который обогатил национальную культуру своими художественными произведениями.

Телефон для справок: (+998) 71−230−77−77.

Больше новостей о кобейджинговых картах UnionPay-UzCard — на официальном сайте «Алокабанка» и в Telegram-канале.

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