12 ноября в ходе встречи между руководителями Международной исламской торгово-финансовой корпорации (МИТФК), являющейся членом группы Исламского банка развития (ИБР) и ЧАБ «Трастбанк» подписано соглашение о выделении линии финансирования на сумму 4 млн долларов США.

Подписанный документ стал важным шагом в реализации проектов, направленных на интенсивное социально-экономическое развитие Узбекистана. Это последовательное укрепление сотрудничества между иностранными и международными финансовыми институтами, которые определены в указах президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и поддержанию банковской системы Республики Узбекистан» от 12 сентября 2017 года и «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сотрудничества с международными и иностранными финансовыми институтами» от 17 декабря 2017 года.

Цель линии финансирования — поддержка торговых операций сроком действия до одного года.

«Подписанное сегодня соглашение создаст возможности для взаимовыгодного сотрудничества между двумя организациями в поиске новых решений в области торгового финансирования в интересах малого бизнеса», — сообщил Сардор Нормухамедов, председатель правления «Трастбанка».

9 июля «Трастбанк» и Исламская корпорация развития частного сектора подписали соглашение о финансировании.

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