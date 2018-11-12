Срок безвизового пребывания граждан Узбекистана в Турции увеличен с 30 до 90 дней на каждые полгода (180 дней). Указ об этом 10 ноября подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такие же изменения вводятся для граждан Казахстана и Таджикистана. Они вступят в силу в течение недели.

Турция отменила визовый режим в отношении граждан Узбекистана, прибывающих в туристических целях на срок до 30 дней, в 2007 году.

Узбекистан в октябре прошлого года упростил оформление виз для граждан Турции, а в феврале текущего года ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан этой страны.