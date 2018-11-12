Известный теле- и радиоведущий Бобур Комилов, в последние годы работавший главой Информационного офиса ООН в Узбекистане, скончался после продолжительной болезни.

По информации сотрудников системы ООН в Ташкенте, 34-летний Бобур Комилов находился на лечении в Стамбуле. Он будет похоронен на родине в Сурхандарьинской области.

Бобур Комилов работал в новостной программе «Давр» телерадиоканала «Ёшлар», газете Uzbekistan Today, был автором радиопередач. Окончил магистратуру (международная журналистика) Университета Сити в Лондоне.

Многочисленные коллеги и друзья запомнят его жизнерадостным, открытым человеком и преданным своему делу профессионалом.