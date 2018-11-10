Государственное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) №324 Мирзо-Улугбекского района Ташкента, реконструированное в текущем году южнокорейскими университетом Соджонг (Seojeong University) и компанией New Millenium Construction, почти готово открыть свои двери. Как выглядит ДОУ после кардинального преобразования — в репортаже корреспондента «Газеты.uz».

Территория и здание детсада на протяжении ряда лет не использовались по назначению, пребывая в заброшенном состоянии. Ныне ДОУ прошло полную реконструкцию, в нем создана «новая образовательная среда», подчеркивает заведующая Гульноза Оманова.

В корпусе ДОУ достроено крыло, где расположились кухня, столовая и многофункциональный зал, который может использоваться как актовый, игровой или спортивный.





ДОУ оснащено мебелью, спортивным и игровым оборудованием, учебно-методическими материалами, играми и игрушками, даже стерилизаторами для зубных щеток детей. Все это приобретено и доставлено из Южной Кореи спонсорами.





Обновление материально-технической базы будет осуществляться за счет предоставления дополнительных образовательных услуг (занятия в творческих кружках и другие), уточнила сотрудница ДОУ Екатерина О.









В ДОУ создан зал для музицирования, в котором есть барабаны, электронное пианино, музыкальные игрушки и обучающие материалы. В кабинете искусства дети будут обучаться рисованию и развивать другие творческие способности.

В спальной зоне на время сна будут расставлены легкие деревянные кровати. В ДОУ будут придерживаться правила не укладывать детей спать, если они не хотят.





В кухне дети смогут потренироваться в приготовлении блюд на специальных безопасных плитах.





Во дворе разбито небольшое футбольное поле, оборудованы дорожки, детская площадка, беседки.





Ожидается, что до конца года ДОУ сможет принять 100 воспитанников — детей сотрудников системы дошкольного образования и детей из семей, проживающих в махалле «Хабиб Абдуллаев».

Планируется, что в четырех группах (3−4, 4−5, 5−6 и 6−7-летнего возраста) будут обучаться по 25 детей. Постановка в очередь в это ДОУ через систему «единое окно» пока не открыта, уточнила «Газете.uz» Гульноза Оманова.

«Ввиду того, что ДОУ небольшое, мы не сможем интегрировать в нем много детей с особенностями здоровья, чьи диагнозы позволяли бы им обучаться в общих группах», — сообщила начальник главного управления Министерства дошкольного образования Елена Тен, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о том, почему в ДОУ не созданы инклюзивные условия для детей с особенностями здоровья, например, двигательными нарушениями, которые могли бы обучаться в общих группах.

Специалист сообщила, что в Яккасарайском раойне Ташкенте ведется реконструкция специализированного ДОУ №369 на спонсорские средства.

ДОУ №324 будет служить площадкой для образования педагогов и обмена опытом. Здесь будут проходить практические занятия для студентов и преподавателей Университета Соджонг, открытие филиала которого в Ташкенте запланировано на 2019 год.

Знакомиться с опытом организации новой образовательной среды и процесса в реконструированном ДОУ будут педагоги системы дошкольного образования со всего Узбекистана.