9 ноября в инфекционную больницу медицинского объединения Бекабада (Ташкентская область) были госпитализированы 8 воспитанников дошкольного образовательного учреждения №8 с признаками пищевого отравления. На 10 ноября число обратившихся за медицинской помощью достигло 58, включая 56 детей и 2 воспитателей.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на медобъединение, состояние здоровья обратившихся за помощью оценено как средней тяжести, поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Прокуратурой города назначены судебно-химическая и бактериологическая экспертизы, продолжается доследственная проверка. За ходом проверки установила контроль Генпрокуратура страны.