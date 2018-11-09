«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов салатов.

Чимчи





Острый корейский салат из пекинской капусты особенно актуален осенью. Он полезен, вкусен и согревает в холодную погоду. Приготовить его очень просто, понадобится всего три ингредиента: сама капуста, приправа и соль. В холодильнике такой салат может храниться в течение месяца.

Салат из запеченной свеклы с орехами

Салат по этому рецепту получается красивым и очень вкусным. Его можно подать на стол и в будние дни, и в праздники, и он наверняка понравится всей семье. Свеклу для салата лучше всего запечь в духовке — так она сохранит не только свой вкус, но и полезные вещества.

Винегрет





Винегрет — один из самых популярных зимних и осенних салатов. Квашенная капуста. картофель, свекла — получается очень сытная и вкусная закуска. В этот рецепт добавлен зеленый горошек, который придает салату интересную текстуру и обогащает его вкус.

Немецкий салат





Еще один рецепт сытного салата, который может стать легким ужином. Немецкий салат готовят из картофеля, маринованных огурцов и копченой говядины. Благодаря большому количеству зелени, он получается очень ароматным, а яблочный уксус и маринованные огурчики придают ему пикантную кислинку.

Салат «Рафаэлло»





Эффектный, вкусный и простой в приготовлении салат можно сделать из крабовых палочек. Шарики с оливками, яйцами и сыром привлекут внимание всех собравшихся за столом, а их вкус порадует даже гурманов. Для подачи этого салата можно использовать шпажки, чтобы гостям было удобнее брать шарики.

Салат «Табуле»





Салат по этому рецепту получается пряным, сытным и питательным. В его состав входит булгур — обработанная особым способом пшеница. Такой салат может служить и закуской, и гарниром, и самостоятельным блюдом. Главное — не жалеть петрушки и мяты.

Салат «Смак»





Такой салат есть в меню многих кафе и ресторанов. Его очень просто приготовить дома — все ингредиенты для салата чаще всего есть в каждом холодильнике. Главная особенность «Смака» — в сухариках, которые нужно класть в него только перед подачей, чтобы они не размокли.

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