В Сурхандарьинской области сменились заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства и прокурор, сообщается на сайте областного хокимията.

В совещании в четверг, на котором был рассмотрен организационный вопрос, участвовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

На пост замхокима вместо Улуғбека Абдумуталовича Ахунова назначен Рахматулла Бобохонович Гаппаров, до этого бывший начальником областного управления сельского хозяйства.

Новым прокурором области вместо Уктама Абдуллаевича Саидова стал Улугбек Бердикобилович Косимов, ранее работавший хокимом Денауского района.