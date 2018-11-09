Международное сообщество мобилизовало дополнительные средства на содействие в преодолении последствий добычи урана в Центральной Азии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Европейского банка реконструкции и развития.

В конференции по объявлению взносов на Счет экологической реабилитации для Центральной Азии (СЭР), которая прошла в четверг в лондонской штаб-квартире ЕБРР, приняли участие представители более чем 30 стран и международных организаций.

Европейская комиссия дополнительно предоставила 10 млн евро. Взносы были объявлены Бельгией, Швейцарией, США, Норвегией и Литвой.

«Собранные средства позволят распространить деятельность фонда на новые требующие реабилитации объекты, однако для проведения работ на всех первоочередных участках в данном регионе потребуются дополнительные средства», — говорится в сообщении ЕБРР.

Фонд был учрежден в 2015 году по инициативе Европейской комиссии и функционирует под управлением ЕБРР. Деятельность СЭР в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане началась после подписания рамочных соглашений. Реабилитационные работы на четырех объектах в Кыргызстане и Узбекистане стартуют в 2019 году.

«Во времена СССР Центральная Азия была важным источником урана. Его добыча продолжалась здесь более 50 лет, а на переработку сюда завозилась урановая руда из других стран. В отвалах и хвостохранилищах размещены большие объемы радиоактивных материалов. К 1995 году большинство уранодобывающих производств было закрыто, но ни до, ни после закрытия рудников и горнообогатительных предприятий их экологическая реабилитация практически не проводилась», — отмечается в сообщении ЕБРР.

Накопленные в регионе радиоактивные материалы угрожают окружающей среде и здоровью населения. Многие объекты уранового наследия находятся у притоков Сырдарьи, протекающей через сельскохозяйственный центр региона — густонаселенную Ферганскую долину.

Председатель Ассамблеи СЭР Адриан ван дер Меер отметил: «Деятельность по экологической реабилитации вышла на решающий этап. Большинство планов проведения практических реабилитационных работ в приоритетных районах Центральной Азии уже составлены и прошли независимую экспертизу. Я поддерживаю призыв центральноазиатских стран к международному сообществу изыскать необходимые денежные средства, с тем чтобы процесс оздоровления окружающей среды мог начаться как можно скорее. Это и будет означать переход программы в следующую фазу».

Счет экологической реабилитации (СЭР) был учрежден по инициативе Европейской комиссии. Это седьмой по счету и самый новый из управляемых ЕБРР фондов, призванных содействовать ядерной безопасности в регионах операций банка путем вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов. Другие фонды под управлением ЕБРР занимаются преобразованием Чернобыля, финансируют вывод из эксплуатации старых ядерных реакторов советского образца в Болгарии, Литве и Словакии, а также решение проблемы радиоактивных отходов на северо-западе России.