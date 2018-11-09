Служба пробации при Главном управлении исполнения наказания создается на базе управления по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, Главного управления профилактики правонарушений МВД и его территориальных подразделений. Преобразования произойдут 1 января 2019 года.

Эта мера предусмотрена постановлением президента Узбекистана от 7 ноября о коренном совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства, сообщила Norma.uz.

Главные задачи подразделений пробации:

организация деятельности ОВД по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы (штраф, лишение определенного права, обязательные общественные и исправительные работы);

контроль за поведением условно осужденных и лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания;

содействие в социальной адаптации и трудоустройстве поднадзорного контингента, а также несовершеннолетних, освободившихся из учреждений по исполнению наказания, в том числе путем организации мероприятий по их профподготовке;

выявление рисков и принятие профилактических мер по недопущению совершения поднадзорным контингентом повторных преступлений, изучение их личности с составлением социально-психологического портрета.

Личный состав районных и городских подразделений пробации распределяется из расчета 1 сотрудник на 100 осужденных — в городах, на 75 осужденных — в районах. Служить в новой структуре будут офицеры, приоритетно имеющие опыт работы в социальной, педагогической и профилактической сферах. Туда также могут назначаться пенсионеры ОВД с большим практическим опытом, не уволенные по негативным обстоятельствам. Им продолжат выплачивать полную пенсию.

В территориальных ОВД появятся заместители по вопросам пробации и исполнения наказаний (сейчас — начальники отделов исполнения наказания). Они будут координировать работу новых подразделений и персонально отвечать за это направление.

Создается Фонд развития службы пробации. Его сформируют за счет 50% удержаний, поступающих от отбывания наказания в виде исправительных работ. Средства пойдут на стимулирование сотрудников службы, укрепление материально-технической базы, содержание дополнительно вводимых штатных единиц, а также мероприятия по профподготовке осужденных.

Документом утверждена Концепция совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан в 2019—2021 годах. С учетом ее реализации планируется разработать новую редакцию Уголовно-исполнительного кодекса до 1 июня 2020 года.