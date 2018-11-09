… Мерно стучат клавиши. Слышатся довольное сопение и щелканье левых кнопок мышей…

Это идет урок информатики в 6 «Б» классе школы №2 кишлака «Янги хаёт» Сырдарьинской области Узбекистана. Какое наслаждение сегодня смотреть на этих деток, постигающих тайны взаимодействия нулей и единиц! Это — будущее нашей страны!

На повестке дня динамичного развития Узбекистана сегодня стоит вопрос скорейшего развития сферы информационно-коммуникационных технологий. Не секрет, что XXI век по праву называется «веком информации». Поэтому особенно радостно, что в нашей стране уделяется особое внимание увеличению скорости сети «интернет», внедрению блокчейна, цифровых транзакций и крипторасчетов на повсеместной основе.

Благодаря инициативе ответственных за инициативы людей, в 2018 году по всему Узбекистану проводится широкомасштабная модернизация, расширяется широкополосный доступ к сети «интернет» и достигается полное и неукоснительное проникновение беспроводных технологий.

К ноябрю 2018 года достигнуты впечатляющие результаты. Люди массово выражают радость от того, что наконец-то могут беспрепятственно пользоваться популярными и любимыми сайтами. Так, по официальным данным, средняя скорость работы с видеохостингом «Youtube» с начала года увеличилась на 210%. Если раньше пользователи с трудом могли загружать познавательные и развлекательные видео, жаловались на частые обрывы, «зависания», то теперь каждый житель страны беспрепятственно может смотреть видео в формате высокой четкости «Full HD».

Несомненно, свободный доступ к таким вебсайтам как «Youtube» и «Facebook» положительно влияет на развитие гармонично развитой личности. К примеру, сайт «Youtube» содержит более десятка миллионов образовательных видео и не имеет аналогов в мире. Иногда кажется, что там можно найти ответ на любой вопрос. Такие видеохранилища информации очень важны для того, чтоб наша молодежь выросла разносторонне развитой, чувствующей себя частью планеты, уверенно смотрящей в будущее.

С помощью социальной сети «Facebook» жители нашей страны вышли на невиданный ранее уровень развития гражданского общества. На этом вебсайте постоянно обсуждаются важные для страны вопросы, налаживаются коммуникации между государственными органами и отдельными гражданами, вырабатываются ценные инновационные предложения. Скоростной и беспрепятственный доступ к «Facebook», который удалось обеспечить для всех граждан страны к ноябрю 2018 года, несомненно, послужит дальнейшему углублению реформ в Узбекистане.

Особенно рады свободному и скоростному «интернету» иностранные инвесторы и туристы. Не секрет, что скорость доступа к популярным во всем мире сайтам непосредственно влияет на имидж страны. Поэтому отрадно, что благодаря усилиям наших руководителей, отныне Узбекистан занимает самые высокие места в рейтингах скорости доступа к вебсайтам «Youtube» и «Facebook», в то время как другие недальновидные и отсталые страны частично или полностью блокируют эти жизненно важные для современного общества вебсайты.

«Узбекистан поразил меня своей скоростью „интернета“ в самое сердце. Когда я вернусь домой, в свою деревню Хуайжи, вечерами у камина я буду пересказывать семье содержание роликов, просмотренных мною на сайте „Youtube“ в самаркандской гостинице. Я постарался запомнить как можно больше роликов, ведь дома у нас нет таких возможностей», — рассказал мне китайский турист Ли Хунь Пао.

На фоне этих широкомасштабных реформ, осуществляемых на благо народа, нельзя не заметить недовольный писк «проплаченных» журналистов и «агентов влияния» в социальных сетях, вечно недовольных текущим положением дел. Хочется спросить: «А что вы сделали для Родины, прежде чем критиковать?» Эти «адвокаты врагов народа» распространяют ничем не подтвержденные слухи о том, что в Узбекистане якобы заблокирован или затруднен доступ к сайтам «Youtube» и «Facebook».

Чтобы отработать никчемные гранты, их лживые голоса все чаще звучат на иностранных конференциях и в иностранных СМИ. Конечно же, цена их писанине известна: все продается и покупается. Хочется сказать им: «Эй, вы! Как можно не замечать проводимых вокруг реформ, как у вас хватает стыда так бессовестно врать и клеветать?» Наглость их лжи чудовищна. Любой житель Узбекистана может легко в этому убедиться. Ведь достаточно просто открыть любой из нужных сайтов. В Узбекистане сегодня с огромной скоростью работают и «Youtube», и «Facebook», и даже такие популярные новостные сайты как «Озодлик» или «Фергана.ру». Ничто не мешает свободно их просматривать и получать информацию.

Печально, что некоторые недальновидные граждане верят этим «пропагандистам», ведутся на их россказни и считают, что блокировки реальны. Эти граждане обвиняют в мифических блокировках то интернет-провайдеров, то государственную компанию «Узбектелеком», то отечественные спецслужбы. Выдвигаются разные невероятные теории о «глобальных сбоях», которые затрагивают лишь Узбекистан. При этом они, видимо, не знают, что слово «глобальный» означает «мировой». Ну не бред ли?

Конечно же, все это ложь. Да, кое-где еще имеются на местах недоделки, встречаются временные сбои, которые оперативно исправляются. Не все еще стабильно, но локомотив реформ сферы ИКТ уверенно движется к обеспечению высокой скорости и беспрепятственного доступа к информации. Кстати, некоторые люди просто настолько глупые, что прислоняют свой роутер к бетонной стене. И жалуются потом, что у них скорость маленькая и «Youtube» не работает.

Жалуются они. Пишут и жалуются, пишут и жалуются. Писалки бы вам поотрезать. А то, что мы в пятерке самых безопасных стран мира, ничего? А? А? Сволочи неблагодарные.

… Мерно стучат клавиши. Слышатся довольное сопение и щелканье левых кнопок мышей…