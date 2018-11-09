Администрация Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого в пятницу прокомментировала публикации о закрытии Фонда «Друзья Нукусского музея» (Friends of Nukus Museum).

Информация о том, что благотворительный фонд, базирующийся в Нидерландах, будет распущен в конце 2018 года, появилась на российском портале «Артгид» 6 ноября. Интернет-ресурс со ссылкой на председателя фонда Дэвида Пирса сообщил, что организация помогала музею Савицкого с 2001 года, предоставляя материальную помощь, книги и оборудование.

Причиной роспуска фонда Дэвид Пирс назвал исчезновение благотворительных подарков музею, в число которых входили аудиооборудование и книги, предоставленные в течение последних трех лет. «Насколько нам известно, они были конфискованы или украдены», — цитирует «Артгид» председателя фонда. При этом подчеркивается, что руководство музея в Нукусе отказалось от комментариев.

В заявлении администрации музея Савицкого говорится, что благотворительные подарки музею, в число которых входили аудиооборудование и печатная продукция (книги, открытки), выпускались при поддержке фонда и были переданы в дар музею в период до 2015 года.

«Вся печатная продукция и все аудиогиды находятся в музее. Но в ходе проверки и инвентаризации музея, начавшейся в 2015 году, данная печатная продукция была опечатана [налоговой службой], и администрация музея пока не имеет права вскрыть печать и извлечь имеющуюся там продукцию без разрешения соответствующих органов», — говорится в заявлении.

«Руководство музея работает над данным вопросом. Надеемся, что в скором времени вся печатная продукция будет представлена общественности и будет доступна в магазинах нашего музея», — отметили в администрации.

В музее добавили, что на протяжении последних трех лет фонд не оказывал музею помощь, включая финансовую. «Но мы очень надеемся на то, что фонд все же не прекратит свою деятельность и будет сотрудничать с музеем», — говорится в заявлении.

На новость отреагировала бывший директор музея Савицкого Мариника Бабаназарова, уволенная с этой должности в августе 2015 года.

«В прессе много пишут, что „Друзья Нукусского музея“ закрылись из-за пропажи различной печатной продукции, оргтехники, инструментов, аудиогидов и прочее. Считаю эту формулировку очень упрощенной. На самом деле правление клуба встречалось со всеми последующими директорами музея в течение трех последних лет и озвучивало им и руководству Минкульта свои вопросы, на которые они так и не получили ответа. В связи с игнорированием их вклада в развитие музея и туристического потенциала Узбекистана, который они все искренне любят и помнят, принято решение о котором были уведомлены все упомянутые инстанции», — написала в Facebook Мариника Бабаназарова.