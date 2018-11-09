Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018—2019 годах на уровне 5%, перспективы страны в большей мере связаны с экономическими реформами. Об этом в пятницу на презентации обзора «Перспективы развития региональной экономики Кавказа и Центральной Азии» сообщил заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кяхконен.

Как ожидается, рост в регионе Центральной Азии и Кавказа в 2018—2019 годы составит 4%, что намного ниже средних темпов роста в размере 9%, наблюдавшихся в первом десятилетии этого века.

По оценке МВФ, перспективы экономического роста страны в большей степени зависят от проводимых реформ, чем от влияния внешних факторов. Юха Кяхконен отметил, что главным вызовом для Узбекистана в настоящий момент является реформа госпредприятий и соответствующая либерализация цен.

«Мы считаем, что ЦБ Узбекистана занимает абсолютно правильную позицию, имеет место ужесточение монетарной политики, предпринимаются активные меры по контролю за ростом инфляции», — добавил представитель МВФ. По данным фонда, инфляция в стране в 2018 году ожидается на уровне 19,2%, в 2019 году — 14,9%.

Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Ильхом Норкулов сообщил, что по итогам 2018 года правительство и регулятор ожидают рост ВВП на уровне 5,2−5,3%, в следующем году — в районе 5,4%. Уровень инфляции — 16−17% и 13−15% соответственно.

«При оценке исходим из того, что монетарные факторы будут минимальными. Либо нам необходимо удерживать уровень инфляции на низком уровне и отказаться от коренных структурных реформ — реформы госпредприятий, в первую очередь», — добавил Ильхом Норкулов.

По данным Государственного комитета по статистике, инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией сума и либерализацией валютного рынка страны. ВВП страны вырос на 5,5% по итогам 2017 года.