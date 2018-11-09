Сотрудники ГУВД Ташкента с 23 октября по 7 ноября задержали 46 подозреваемых в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте трамадола и «лирики», сообщила пресс-служба ведомства.

2 ноября в Учтепинском районе был задержан Хаётилло А., у которого изъяты 16 упаковок трамадола. В Яшнабадском районе 6 ноября в автомобиле, которым управлял Жамшид Л., обнаружено 6 упаковок медицинского препарата, запрещенного к свободной продаже. 7 ноября в Шайхантахурском районе задержан Улугбек А., у которого изъяты 120 таблеток трамадола.

Всего в ходе оперативно-профилактических мероприятий в конце октября-начале ноября у задержанных изъято более 3023 упаковок трамадола и 215 — «лирики».

Возбуждены уголовные дела: 6 — по статье 273 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт») и 16 — по статье 276 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта») Уголовного кодекса Узбекистана.